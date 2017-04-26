В центре Волгограда перекрыли движение транспорта на улице Глазкова

В Волгограде временно ограничили автомобильное движение на улице Глазкова в связи с комплексным обновлением участка теплотрассы.

Специалисты намерены до воскресенья заменить поврежденный участок трубопровода вместе с железобетонными конструкциями теплотрассы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм специалисты выявили дефект, когда провели гидравлические испытания после завершения отопительного сезона.

Коммунальные работы по замене поврежденного участка теплотрассы на улице Глазкова продлятся до 20 мая включительно.

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