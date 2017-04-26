Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
В центре Волгограда перекрыли движение транспорта на улице Глазкова
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%b8
В центре Волгограда перекрыли движение транспорта на улице Глазкова
17 мая, 22:03ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: NewsProm.Ru
Читайте
также
Старость не в радость: можно ли в России остаться без пенсии?
Самые «убитые» дороги Волгограда
Мамаев курган в Волгограде вновь озарил «Свет Великой Победы»