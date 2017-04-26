В выходные на главной площади Волгограда перекроют движение транспорта

На этой неделе в течение двух выходных дней в Волгограде на площади Павших Борцов будет запрещено движение транспорта.

Временное ограничение на проезд, остановку и стоянку транспорта вводится на площади Павших борцов и на улице Мира в границах от ул. Гоголя до ул. Володарского. Запрет начнет действовать с 6 часов утра 20 мая до 12 часов ночи 21 мая, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, в четверг, 18 мая, с 6.00 до 24.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на площади Павших Борцов в границах от ул. Володарского до ул. Гоголя.

Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Коммунистической, Гоголя, Володарского.