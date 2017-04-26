Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
В выходные на главной площади Волгограда перекроют движение транспорта
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d1%8c
В выходные на главной площади Волгограда перекроют движение транспорта
17 мая, 09:50ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: wise-travel.ru
Читайте
также
Старость не в радость: можно ли в России остаться без пенсии?
Самые «убитые» дороги Волгограда
Мамаев курган в Волгограде вновь озарил «Свет Великой Победы»