В выходные на главной площади Волгограда перекроют движение транспорта
17 мая, 09:50ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: wise-travel.ru
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На этой неделе в течение двух выходных дней в Волгограде на площади Павших Борцов будет запрещено движение транспорта.
Временное ограничение на проезд, остановку и стоянку транспорта вводится на площади Павших борцов и на улице Мира в границах от ул. Гоголя до ул. Володарского. Запрет начнет действовать с 6 часов утра 20 мая до 12 часов ночи 21 мая, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской администрации.
Кроме того, в четверг, 18 мая, с 6.00 до 24.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на площади Павших Борцов в границах от ул. Володарского до ул. Гоголя.
Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Коммунистической, Гоголя, Володарского.
В мэрии города отметили, что временное ограничение движения транспорта связано с подготовкой и проведением общественно-массового мероприятия.
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