Тысячи волжан остаются в долгу у коммунальщиков

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волжского, несмотря на то, что в целом по городу прослеживаются положительные тенденции в плане погашения долгов, количество горожан, не способных вовремя расплатиться за услуги ЖКХ, остаётся высоким. С начала года МУП «Водоканал» уведомило о задолженности почти 3,8 тысячи физических лиц, ограничило водоснабжение в 258 частных и девяти многоквартирных домах. В результате общая сумма долга несколько сократилась.
На 60% снизилась задолженность волжан перед ООО «Волжские тепловые сети»: по судебным решениям с 13,5 тысячи абонентов было взыскано около 73,6 млн рублей. С начала года предприятие направило ещё свыше 4,2 тысячи исков о принудительном погашении долгов; 3,2 тысячи должников вынуждены были в счёт оплаты коммунальных услуг лишиться части зарплаты.
Сохраняется у волжан и солидная задолженность перед ПАО «Волгоградэнергосбыт»: должникам направлены 1,9 тысячи претензий, к особо злостным неплательщикам поданы свыше 1,3 тысячи исков.
Стоит отметить, что в Волжском не произошло такого резкого повышения коммунальных тарифов, как в областном центре — а это означает, что жители города-спутника получат дополнительную возможность расплатиться по старым долгам за счёт сэкономленных средств, тем более что мэрия предоставляет волжанам право погашать накопившуюся задолженность в рассрочку.
+7 937 708 14 50