Тысячи волжан остаются в долгу у коммунальщиков

На последнем заседании специальной комиссии по урегулированию задолженности по топливно-энергетическим ресурсам, которое прошло в администрации Волжского, были озвучены удручающие данные: тысячи волжан остаются должны ресурсоснабжающим организациям миллионы рублей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волжского, несмотря на то, что в целом по городу прослеживаются положительные тенденции в плане погашения долгов, количество горожан, не способных вовремя расплатиться за услуги ЖКХ, остаётся высоким. С начала года МУП «Водоканал» уведомило о задолженности почти 3,8 тысячи физических лиц, ограничило водоснабжение в 258 частных и девяти многоквартирных домах. В результате общая сумма долга несколько сократилась.

На 60% снизилась задолженность волжан перед ООО «Волжские тепловые сети»: по судебным решениям с 13,5 тысячи абонентов было взыскано около 73,6 млн рублей. С начала года предприятие направило ещё свыше 4,2 тысячи исков о принудительном погашении долгов; 3,2 тысячи должников вынуждены были в счёт оплаты коммунальных услуг лишиться части зарплаты.

Сохраняется у волжан и солидная задолженность перед ПАО «Волгоградэнергосбыт»: должникам направлены 1,9 тысячи претензий, к особо злостным неплательщикам поданы свыше 1,3 тысячи исков.