Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Тысячи волжан остаются в долгу у коммунальщиков
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Rost tarifov zhkh v 2018 godu1

Тысячи волжан остаются в долгу у коммунальщиков

Сегодня, 09:53ГородНикита ДробныФото: 2018god.com
Читайте
также
Олег Матвейчев: «Впереди у Волгоградской области – светлое будущее»
Волгоградские депутаты часов не наблюдают
Губернатор Волгоградской области отказался от телохранителя за 2 миллиона