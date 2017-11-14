Дзержинский район Волгограда утопает в мусоре

Волгоградские общественные активисты призывают городские власти обратить внимание на ситуацию с уборкой мусора в Дзержинском районе областного центра. По их словам, местные чиновники не предпринимают никаких усилий по ликвидации нелегальных свалок.

Как сообщил ИА «НовостиВолгограда.ру» активист Андрей Чернов, он уже обращался в администрацию Дзержинского района с просьбами отреагировать на мусорные «завалы» рядом с жилыми домами и критическое состояние контейнерных площадок. Однако на все свои претензии он получил крайне уклончивый ответ: чиновники заявили, что проблемы с уборкой отходов возникают по «не зависящим от них причинам». Хотя представители местных властей несколько раз обещали навести порядок на территории района, на практике ситуация только ухудшается.

По словам жителей Дзержинского района, во многих дворах контейнерных площадок для сбора отходов нет вовсе или же они захламлены. Вывоз мусора ведётся с перебоями. Кое-где уже сформировались настоящие стихийные свалки, где отбросы копятся месяцами — ни коммунальщики, ни чиновники на их существование никак не реагируют.

Андрей Чернов уверен: Волгоград, город с героической историей, не заслуживает такого безразличия со стороны властей. Тем более сейчас, в преддверии чемпионата мира по футболу. Стоит отметить, что Дзержинский район — фактически «ворота» в город: именно здесь расположен посёлок Аэропорт, именно по шоссе Авиаторов в областной центр будут въезжать многие иностранные болельщики. Оставлять эту часть Волгограда в подобном состоянии перед главным спортивным событием 2018 года было бы со стороны городской администрации крайне недальновидно.