Дзержинский район Волгограда утопает в мусоре

Как сообщил ИА «НовостиВолгограда.ру» активист Андрей Чернов, он уже обращался в администрацию Дзержинского района с просьбами отреагировать на мусорные «завалы» рядом с жилыми домами и критическое состояние контейнерных площадок. Однако на все свои претензии он получил крайне уклончивый ответ: чиновники заявили, что проблемы с уборкой отходов возникают по «не зависящим от них причинам». Хотя представители местных властей несколько раз обещали навести порядок на территории района, на практике ситуация только ухудшается.
По словам жителей Дзержинского района, во многих дворах контейнерных площадок для сбора отходов нет вовсе или же они захламлены. Вывоз мусора ведётся с перебоями. Кое-где уже сформировались настоящие стихийные свалки, где отбросы копятся месяцами — ни коммунальщики, ни чиновники на их существование никак не реагируют.
Андрей Чернов уверен: Волгоград, город с героической историей, не заслуживает такого безразличия со стороны властей. Тем более сейчас, в преддверии чемпионата мира по футболу. Стоит отметить, что Дзержинский район — фактически «ворота» в город: именно здесь расположен посёлок Аэропорт, именно по шоссе Авиаторов в областной центр будут въезжать многие иностранные болельщики. Оставлять эту часть Волгограда в подобном состоянии перед главным спортивным событием 2018 года было бы со стороны городской администрации крайне недальновидно.
Напомним, ранее к проблеме нелегальных свалок неоднократно привлекали внимание волгоградские активисты ОНФ. В частности, общественники расчистили крупное скопление мусора в балке Пахотина в Кировском районе Волгограда. Региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Константин Глушенок ещё минувшим летом говорил в интервью нашему изданию, что во многих муниципалитетах региона вывоз мусора фактически не ведётся: местные чиновники ссылаются на отсутствие средств в бюджетах.
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