С понедельника в квартиры волгоградцев начнут подавать тепло

Отопительный сезон в Волгограде стартует уже в начале следующей недели - соответствующее постановление подписал глава администрации областного центра Виталий Лихачев.

Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», подтопка социальных объектов - больниц, детских садов, школ - в областном центре началась еще в начале октября.

В понедельник потеплеют батареи и в квартирах горожан. В мэрии не стали дожидаться, пока с течение 5-ти дней среднесуточная температура не будет превышать +8 - с нынешнего года местные органы власти могут не руководствоваться этим нормативом, а самостоятельно устанавливать сроки начала отопительного сезона в зависимости от погодных условий.