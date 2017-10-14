С понедельника в квартиры волгоградцев начнут подавать тепло
Сегодня, 11:15ГородСветлана АлекбароваФото: Kotello.ru
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Отопительный сезон в Волгограде стартует уже в начале следующей недели - соответствующее постановление подписал глава администрации областного центра Виталий Лихачев.
Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», подтопка социальных объектов - больниц, детских садов, школ - в областном центре началась еще в начале октября.
В понедельник потеплеют батареи и в квартирах горожан. В мэрии не стали дожидаться, пока с течение 5-ти дней среднесуточная температура не будет превышать +8 - с нынешнего года местные органы власти могут не руководствоваться этим нормативом, а самостоятельно устанавливать сроки начала отопительного сезона в зависимости от погодных условий.
В мэрии Волгограда отметили, что все котельные будут запущены в работу 16 октября. Но на пуско-наладочные работы может уйти какое-то время - по словам коммунальщиков, чтобы батареи прогрелись везде, необходимо до 5-ти дней.
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