В 35 волгоградских соцучреждениях батареи стали теплее
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, сейчас теплоснабжение осуществляется в 35 социальных объектов, включая 25 медицинских учреждений.
О необходимости начать подтопку социальных объектов – особенно в стационарах и детских садах раньше установленного нормативами времени, заявил на состоявшемся в понедельник оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
И уже с начала недели приступили к отоплению больницы №4 Тракторозаводского района и №5 Краснооктябрьского района, отделения сестринского ухода, поликлиники и хосписа больницы №24 Красноармейского района, а также центра развития ребенка №14 Красноармейского района.
Сейчас в «Концессии теплоснабжения» продолжают поступать заявки от заведующих детскими садами, директоров школ и главных врачей медучреждений о необходимости подачи тепла в данные организации. Подобные заявки рассматриваются в приоритетном порядке.
Между тем, подготовка к осенне-зимнему периоду в областном центре почти завершена – так, учреждения здравоохранения и образования готовы на 100%. К началу отопительного сезона готовы 55 медицинских стационаров и роддомов, 130 поликлиник и 500 учреждений образования, в том числе 261 детский сад.
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