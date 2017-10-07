В 35 волгоградских соцучреждениях батареи стали теплее

В Волгограде, по заявкам руководства крупных стационаров, детских садов, школ и других соцобъектов было подано тепло.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, сейчас теплоснабжение осуществляется в 35 социальных объектов, включая 25 медицинских учреждений.

О необходимости начать подтопку социальных объектов – особенно в стационарах и детских садах раньше установленного нормативами времени, заявил на состоявшемся в понедельник оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

И уже с начала недели приступили к отоплению больницы №4 Тракторозаводского района и №5 Краснооктябрьского района, отделения сестринского ухода, поликлиники и хосписа больницы №24 Красноармейского района, а также центра развития ребенка №14 Красноармейского района.

Сейчас в «Концессии теплоснабжения» продолжают поступать заявки от заведующих детскими садами, директоров школ и главных врачей медучреждений о необходимости подачи тепла в данные организации. Подобные заявки рассматриваются в приоритетном порядке.