Волгоградский аэропорт зарегистрировал новый товарный знак

Международный аэропорт Волгограда официально зарегистрировал новый товарный знак. Теперь другие организации не смогут неправомерно использовать эмблему аэропорта.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Волгоградской торгово-промышленной палаты, помощь в регистрации товарного знака аэропорту оказали специалисты отдела интеллектуальной собственности региональной ТПП. Свидетельство о том, что новый символ аэропорта официально утверждён, вручил пресс-секретарю «воздушного вокзала» первый вице-президент Волгоградской ТПП Александр Свидров.