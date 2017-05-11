Волгоградский аэропорт зарегистрировал новый товарный знак
Сегодня, 11:10ГородНикита ДробныФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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Международный аэропорт Волгограда официально зарегистрировал новый товарный знак. Теперь другие организации не смогут неправомерно использовать эмблему аэропорта.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Волгоградской торгово-промышленной палаты, помощь в регистрации товарного знака аэропорту оказали специалисты отдела интеллектуальной собственности региональной ТПП. Свидетельство о том, что новый символ аэропорта официально утверждён, вручил пресс-секретарю «воздушного вокзала» первый вице-президент Волгоградской ТПП Александр Свидров.
Напомним, «ребрендинг» волгоградского международного аэропорта связан с его масштабной модернизацией в преддверии чемпионата мира по футболу. В следующем году на городском аэровокзале откроется новый терминал; на прошлой неделе ход работ по его строительству проверил вице-премьер Виталий Мутко.
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