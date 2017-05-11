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Волгоградский аэропорт зарегистрировал новый товарный знак
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Волгоградский аэропорт зарегистрировал новый товарный знак

Сегодня, 11:10ГородНикита ДробныФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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