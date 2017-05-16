Видеоролик, который призывает не бояться ЕГЭ

Видеоролик, который призывает не бояться ЕГЭВидео
Сегодня, 16:59
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Выпускники России, в том числе и волгоградцы, приняли участие в съемках нового ролика «Я сдам ЕГЭ». Эта акция проводит по инициативе Рособрнадзора уже второй год подряд.
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Видео: Ros Obr Nadzor, https://www.youtube.com/watch?v=Ihfq2mBucXY
По сценарию ролика, юноши и девушки обращаются к своим сверстникам не бояться экзаменов: «Нужно просто собраться с мыслями, улыбнуться соседу и достичь своей мечты», «Я уверен в себе, своих силах и знаниях».
Ребята, у которых впереди сдача ЕГЭ, снимались на фоне городских достопримечательностей. Школьница из Волгограда снималась на Мамаевом кургане, а выпускница из Ижевска выбрала для съёмок назад памятник ижевским оружейникам, открытый в 2013 году.
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