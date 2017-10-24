Реконструкторы воссоздали подвиг бойцов 64-й армии в боях за Сталинград

Реконструкторы воссоздали подвиг бойцов 64-й армии в боях за СталинградВидео
Сегодня, 10:13
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Фонд «Сталинградская битва» подготовил целую трилогию военно-исторических реконструкций периода Сталинградской битвы. Грандиозный проект «Героический Сталинград» организаторы создали специально к 75-летию Победы в Сталинградской битве.
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Видео: Аркадий Земцов
Подвиг бойцов народного ополчения в боях за тракторный завод и бой моряков-североморцев на подступах к элеватору ранее посмотрели тысячи волгоградцев. В минувшие выходные волгоградцам показали «Подвиг бойцов 64-й армии в боях за Сталинград».
В организации реконструкции приняли участие Федеральное агентство по делам молодёжи, администрация Волгограда, региональное отделение Российского военно-исторического общества, музей-заповедник «Сталинградская битва», военно-исторический клуб «Пехотинец», Волгоградский техникум водного транспорта, войсковая часть 22220, международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», региональные отделения Российского Фонда мира и ДОСААФ.
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