Реконструкторы воссоздали подвиг бойцов 64-й армии в боях за Сталинград

Подвиг бойцов народного ополчения в боях за тракторный завод и бой моряков-североморцев на подступах к элеватору ранее посмотрели тысячи волгоградцев. В минувшие выходные волгоградцам показали «Подвиг бойцов 64-й армии в боях за Сталинград».

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