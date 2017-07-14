Open Air вечеринка с Волгоград FM 101.5

Open Air вечеринка с Волгоград FM 101.5Видео
Сегодня, 15:41
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Летом всегда хочется больше времени проводить на свежем воздухе. Воскресными вечерами волгоградцы стремятся отдыхать поближе к природе, в парках и скверах. А что, если на один летний вечер территория парка станет настоящим залом развлечений под открытым небом?
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Конкурсы, музыка, детская зона и многое другое в одном из самых посещаемых мест города –ЦПКиО (Парк Дружбы Волгоград-Баку).
30 июля в 16:00 радиостанция Волгоград FM 101.5 приглашает волгоградцем на свой ежегодный Open-Air. Организаторы обещают шикарные призы за оригинальные головные уборы. Официальный хэштэг праздника #пикник34.
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