Open Air вечеринка с Волгоград FM 101.5

Летом всегда хочется больше времени проводить на свежем воздухе. Воскресными вечерами волгоградцы стремятся отдыхать поближе к природе, в парках и скверах. А что, если на один летний вечер территория парка станет настоящим залом развлечений под открытым небом?

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Конкурсы, музыка, детская зона и многое другое в одном из самых посещаемых мест города –ЦПКиО (Парк Дружбы Волгоград-Баку).