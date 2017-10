В Сочи устроили массовый флэшмоб под гимн фестиваля молодежи и студентов

21 октября в Сочи состоялась церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

- Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. Но Россия всегда останется в вашем сердце, - заявил Владимир Путин, а потом перешел на ангийский. - Future starts here and now future is you. All the best!