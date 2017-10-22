В Сочи устроили массовый флэшмоб под гимн фестиваля молодежи и студентов

21 октября в Сочи состоялась церемония закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Видео Видео: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Первая часть официальной церемонии прошла в Medals Plaza. Именно здесь участников фестиваля приветствовал президент РФ Владимир Путин.

- Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. Но Россия всегда останется в вашем сердце, - заявил Владимир Путин, а потом перешел на ангийский. - Future starts here and now future is you. All the best!

Здесь же со сцены Medals Plaza прозвучал и гимн XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Музыку и слова гимна написал российский музыкант и исполнитель Алексей Воробьев. А аранжировку и специальный ремикс композиции для церемонии закрытия сделал продюсер RedOne из Швеции.