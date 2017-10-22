В Сочи устроили массовый флэшмоб под гимн фестиваля молодежи и студентов

В Сочи устроили массовый флэшмоб под гимн фестиваля молодежи и студентовВидео
Первая часть официальной церемонии прошла в Medals Plaza. Именно здесь участников фестиваля приветствовал президент РФ Владимир Путин.
- Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. Но Россия всегда останется в вашем сердце, - заявил Владимир Путин, а потом перешел на ангийский. - Future starts here and now future is you. All the best!
Здесь же со сцены Medals Plaza прозвучал и гимн XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Музыку и слова гимна написал российский музыкант и исполнитель Алексей Воробьев. А аранжировку и специальный ремикс композиции для церемонии закрытия сделал продюсер RedOne из Швеции.
В момент, когда Воробьев начал исполнение гимна, все присутствовавшие на площади сразу же превратились в участников огромного танцевального флэшмоба.
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