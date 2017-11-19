«За нашу Родину! Огонь! Огонь!» Сегодня в России - день ракетных войск

«За нашу Родину! Огонь! Огонь!» Сегодня в России - день ракетных войскВидео
Сегодня, 12:31
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На информационно-патриотической страничке shoygu.news в Инстаграм опубликовано видео, приуроченное ко дню День ракетных войск и артиллерии.
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Видео: instagram.com/shoygu.news
Этот праздник отмечается в Вооруженных Силах РФ в ознаменование заслуг артиллеристов в ходе контрнаступления советских войск под Сталинградом, которое началось с массированной артподготовки с применением систем залпового огня 19 ноября 1942 года.
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