Как тушили пожар на складе лакокрасочных изделий

Как тушили пожар на складе лакокрасочных изделийВидео
Сегодня, 12:50
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Пресс-служба регионального Управления МЧС России выложила в сеть видеоролик, снятый на пожаре на складе с лакокрасочными изделиями в Дзержинском районе г. Волгограда.
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Видео: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, Youtube.com/НовостиВолгограда.ру
В ликвидации пожара всего было задействовано 87 человек личного состава и 25 единиц техники, из них от МЧС 78 человек и 18 единиц техники.
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