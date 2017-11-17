Как тушили пожар на складе лакокрасочных изделий

В ликвидации пожара всего было задействовано 87 человек личного состава и 25 единиц техники, из них от МЧС 78 человек и 18 единиц техники.

Пресс-служба регионального Управления МЧС России выложила в сеть видеоролик, снятый на пожаре на складе с лакокрасочными изделиями в Дзержинском районе г. Волгограда.

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