Золотая осень под рёв моторов

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15 октября в поселке Светлый Яр состоялся VI этап Чемпионата и Первенства Волгоградской области по мотоциклетному кроссу.
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Видео: Аркадий Земцов
Организаторами чемпионата выступили Региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта Волгоградской области», Волгоградская городская спортивная общественная организация «Спортивно-технический клуб «АлИг», Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Светлоярская детско-юношеская спортивная школа» при поддержке администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
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