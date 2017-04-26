Спасатели вернули любимого питомца жительнице разрушенного подъезда

Спасатели вернули любимого питомца жительнице разрушенного подъездаВидео
17 мая, 12:54Автор: Сергей Матанцев
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Буквально несколько минут назад спасатели начали запускать жителей в квартиры первых подъездов разрушенного жилого дома. У многих из них в квартирах остались не только вещи, но и домашние животные.
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Видео: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru
Вот эту кошку спасатели выманили из одной из квартир разрушенного подъезда. С такой просьбой к ним обратилась хозяйка животного. Она проживала в подъезде, который получил максимальные разрушения. В него жильцов не пускают из-за угрозы дальнейшего обрушения конструкций.
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