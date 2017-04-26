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Спасатели вернули любимого питомца жительнице разрушенного подъезда
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Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
Спасатели вернули любимого питомца жительнице разрушенного подъездаВидео
17 мая, 12:54Автор: Сергей Матанцев
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