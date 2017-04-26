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Работники газовой службы рассказали о самом моменте взрыва
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Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
Работники газовой службы рассказали о самом моменте взрываВидео
17 мая, 10:49Автор: Сергей Матанцев
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