Работники газовой службы рассказали о самом моменте взрыва

Корреспондент агентства «НовостиВолгограда.ру» побывал накануне вечером в клинической больнице скорой медицинской помощи №7.

Ему удалось поговорить с пострадавшими. Вот, что рассказал один из сотрудников газовой службы, работавший на месте устранения утечки бытового газа.