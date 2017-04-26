Работники газовой службы рассказали о самом моменте взрыва

Работники газовой службы рассказали о самом моменте взрываВидео
17 мая, 10:49Автор: Сергей Матанцев
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Корреспондент агентства «НовостиВолгограда.ру» побывал накануне вечером в клинической больнице скорой медицинской помощи №7.
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Видео: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru
Ему удалось поговорить с пострадавшими. Вот, что рассказал один из сотрудников газовой службы, работавший на месте устранения утечки бытового газа.
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