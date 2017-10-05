Видео с тактических учений артиллеристов ЮВО на полигоне Прудбой

В лагерном сборе было задействовано около 500 военнослужащих и около 100 единиц военной техники, в том числе 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», 120-мм орудия «Хоста», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и др.

Артиллеристские подразделения ЮВО поражали одиночные и групповые цели на дальности от 3 до 12 км. По мишеням было выпущено около 500 крупнокалиберных снарядов.

На информационно-патриотической страничке shoygu.news в Инстаграм опубликовано видео с тактических учений на полигоне Прудбой под Волгоградом.

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