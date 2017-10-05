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Видео с тактических учений артиллеристов ЮВО на полигоне Прудбой
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Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Видео с тактических учений артиллеристов ЮВО на полигоне ПрудбойВидео

Сегодня, 01:15Сергей Матанцев
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