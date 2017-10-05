Началась трансляция первого заседания дискуссионного клуба WTF в Волгограде

Началась трансляция первого заседания дискуссионного клуба WTF в ВолгоградеВидео
Сегодня, 18:11
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ИА «НовостиВолгограда.ру» начало прямую трансляцию первого заседания дискуссионного клуба WTF в Волгограде. В качестве ведущего мероприятия выступает главный редактор нашего издания Сергей Матанцев.
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Тема обсуждения — «Три года с Бочаровым: что это было?». В дискуссии принимают участие известный журналист Ефим Шустерман и депутат Волгоградской областной Думы Руслан Шарифов, а также волгоградские политологи, общественники и представители СМИ.
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