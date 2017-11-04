Макsим спела волгоградцам о любви

Макsим спела волгоградцам о любвиВидео
Сегодня, 18:38Марина Сабадаш
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня в Волгограде на площадке возле интерактивного музея "Россия. Моя история" для волгоградцев пела Макsим.
Видео
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru
На концерте царила атмосфера любви. Именно это чувство было главным в её песнях. Наверное, вот такая чувственность и отличает певицу от остальных звезд нашей эстрады.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0