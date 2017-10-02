В Волгограде прошел фестиваль экстремальных видов спорта «Трамплин»Видео
2 октября, 13:27Сергей Матанцев
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1 октября 2017 г. на трассе «Максимка» в Советском районе состоялся ежегодный Фестиваль экстремальных видов спорта «Трамплин»
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Видео: www.alig.ru, Youtube.com/НовостиВолгограда.ру
Видео
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Видео: www.alig.ru, Youtube.com/НовостиВолгограда.ру
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