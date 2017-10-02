Появилось видео, как подростки взламывают банкомат в Суровикино

Появилось видео, как подростки взламывают банкомат в СуровикиноВидео
2 октября, 14:43Станислав Лопатин
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В городе Суровикино полицейские благодаря записи с камеры видеонаблюдения задержали злоумышленников, пытавшихся взломать два банкомата.
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Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
Двое 16-летних подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, пытались вскрыть монтировкой два банкомата. Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», несовершеннолетние тщательно готовили преступление. Но маски на лицах им не помогли остаться неизвестными. Подростков задержали полицейские, материалы переданы в СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения.
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