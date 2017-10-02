Появилось видео, как подростки взламывают банкомат в Суровикино

Двое 16-летних подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, пытались вскрыть монтировкой два банкомата. Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», несовершеннолетние тщательно готовили преступление. Но маски на лицах им не помогли остаться неизвестными. Подростков задержали полицейские, материалы переданы в СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 937 708 14 50