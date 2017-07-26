Известный певец Денис Майданов поздравил десантников новым клипом про ВДВ

Известный певец Денис Майданов поздравил десантников новым клипом про ВДВВидео
Сегодня, 11:26
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Сегодня в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Специально к празднику известный российский музыкант Денис Майданов посвятил песню нашим десантникам.
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Видео: instagram.com/shoygu.news/
Об этом сообщает информационно-патриотическая страница в Shoygu.News.
Небольшой фрагмент клипа буквально за 1 час набрал в Instagram более 5 000 просмотров. Пользователи благодарят певца за такую «живую» композицию и поздравляют друг друга с праздником.
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