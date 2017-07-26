Известный певец Денис Майданов поздравил десантников новым клипом про ВДВ

Сегодня в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Специально к празднику известный российский музыкант Денис Майданов посвятил песню нашим десантникам.

Видео Видео: instagram.com/shoygu.news/

Об этом сообщает информационно-патриотическая страница в Shoygu.News.