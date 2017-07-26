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Известный певец Денис Майданов поздравил десантников новым клипом про ВДВ
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Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики

Известный певец Денис Майданов поздравил десантников новым клипом про ВДВВидео

Сегодня, 11:26
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