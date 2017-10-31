Хэллоуин: что вы знаете о нём?

Сегодня в большинстве стран отмечают канун Дня всех святых или Хэллоуин. Изначально он был известен как кельтский фестиваль Самайн (Samhain) – своеобразный праздник урожая.

Хоть и вышел он из Европы, сегодня наибольшую популярность Хэллоуин приобрел в США. В этой стране он стал вторым самым коммерческим праздником после Рождества. Между тем, в России по опросам ВЦИОМ лишь 3% граждан от числа знающих об этом празднике намерены его отмечать. ИА «НовостиВолгограда.ру» предлагает своим читателям испытать собственные силы и ответить на несколько вопросов нашего теста.