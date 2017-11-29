Ё-моё: что вы знаете о самой скромной букве русского алфавита?

29 ноября – официальный «день рождения» буквы Ё. В русском алфавите она находится на положении Золушки: юна, тиха, не бросается в глаза и покорно сносит притеснения. Достаточно сказать, что это единственная буква, которую до сих пор не обязательно употреблять на письме.

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