Летние супы - спасение от жары

Русские, как считается, отличаются от других народов тем, что первое для них - обязательная составляющая обеда. Тарелка горячего супа или щей согреет зимой, многие соглашаются на нее в +25 и даже в +30. Но в 45-градусную жару даже легкий куриный бульон, щедро сдобренный сметаной из холодильника, не вызывает восторга.

В жаркие дни организм просит прохлады. Но на компотах и минералке со льдом, бутербродах и шоколадках долго не протянешь. Привет, гастрит! Альтернатива есть всегда, и в этом случае - первые блюда, не требующие варки. Проще говоря, холодные супы. Их готовят повсеместно - в Центральной Европе, Прибалтике, Азии, в России тоже угощают гостей традиционным летним блюдом. Они все разные, порой с непредсказуемым сочетанием ингредиентов. А вы сможете раскрыть кулинарные секреты?