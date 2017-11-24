Вот это стол - на нем сидят! Вот это стул - его едят!

Вспомните знаменитый фильм «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром, а именно эпизод в ресторане, когда главная героиня впервые встретилась с понятием столовый этикет.

Размазанный по котлете кетчуп, вылетевшая из щипцов улитка, путаница с вилками, ножами и ложками. Такое поведение вызывает хохот у зрителя, но в жизни не каждый пожелал бы оказаться в такой нелепой ситуации. Король ресторана или поглотитель борща в домашних условиях? Какую роль примерите на себя? Предлагаем всем проверить свои силы в познаниях столового этикета и пройти тест от ИА «НовостиВолгограда.ру».