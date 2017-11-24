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Вот это стол - на нем сидят! Вот это стул - его едят!
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Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Вот это стол - на нем сидят! Вот это стул - его едят!

Сегодня, 07:00Фото: wordpress.com