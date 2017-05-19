Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд!

19 мая исполняется 95 лет советской пионерии. Созданная в 1922 году, организация просуществовала более 70 лет. В сегодняшней России пионерское движение тоже существует, но совсем не в тех масштабах и с уже другими целями и задачами.

Те же, кто был пионером в СССР, наверняка не ошибутся в ответе на вопрос: кто переведет бабушку через дорогу? Кто собирает по 20 кг макулатуры в год? Кто в 10 лет весь год ждет лета, чтобы поехать в пионерский лагерь, а затем всю смену ждет военной игры «Зарница»? Кто в 12 лет с удивлением открывает для себя, что «Пионеры» - это увлекательнейший роман Фенимора Купера? Кто, уже сняв галстук и выйдя из пионерского возраста, обнаруживает, что Pioner - это суперский японский кассетник? ИА «НовостиВолгограда.ру» предлагает всем, кто был и кто не был пионером, на несколько минут погрузиться в то время и ответить на 5 простых вопросов нашего наполненного ностальгией теста.