В плену студенческих суеверий, или как получить на экзамене «5»

17 ноября все прогрессивное человечество отмечает Международный день студентов.

ИА «НовостиВолгограда.ру» решило посвятить этому дню тест, но не на знание каких-то там серьезных наук или проверку вашей эрудиции, а на компетентность в сфере студенческих примет и поверий, которые помогают благополучно сдать экзамен. Тест забавный, но чтобы он не был скучным, мы не стали брать общеизвестные вопросы про черную кошку или ловлю зачеткой халявы. И если какой-то примете из нашего списка вы удивитесь или улыбнетесь – значит, мы свою задачу вас развлечь и поднять вам настроение выполнили!