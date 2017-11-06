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Что мы знаем о символах Октябрьской революции 1917 года?
Сегодня, 11:03Фото: baltinfo.ru
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Октябрьской революции - 100 лет! Она свершилась 25-26 октября (7-8 ноября) 1917 года. Но то, что происходило тогда в Петрограде, до сих пор вызывает споры в обществе и привлекает внимание исследователей. Для одних эти события - Великая Октябрьская социалистическая революция, для других - большевистский переворот.
Даже те, кто не особо интересуется историей, практически сразу могут назвать символы, связанные с той революцией – слишком хорошо они отпечатались в народной памяти. Мы же не просто напомним их, но и дадим вам возможность проверить свои знания и даже узнать некоторые новые подробности об этих символах.Начать тест