Что мы знаем о символах Октябрьской революции 1917 года?

Октябрьской революции - 100 лет! Она свершилась 25-26 октября (7-8 ноября) 1917 года. Но то, что происходило тогда в Петрограде, до сих пор вызывает споры в обществе и привлекает внимание исследователей. Для одних эти события - Великая Октябрьская социалистическая революция, для других - большевистский переворот.

Даже те, кто не особо интересуется историей, практически сразу могут назвать символы, связанные с той революцией – слишком хорошо они отпечатались в народной памяти. Мы же не просто напомним их, но и дадим вам возможность проверить свои знания и даже узнать некоторые новые подробности об этих символах.