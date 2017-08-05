Хрен редьки не слаще?

Август – основная пора сбора выращенного урожая. Сейчас дачникам время дорого – надо успеть убрать созревшие на грядках помидоры, кабачки, перец, огурцы, картофель и другие овощи, на которые было потрачено столько времени и сил весной и летом.

Однако даже при таких хлопотах не стоит забывать про отдых. И в такие минуты ИА «НовостиВолгограда.ру» предлагает проверить свою эрудицию, ответив на несложные вопросы. Тем более что все они на овощную тематику. И пусть те, кто не держал в руках тяпок, не подвязывал огурцы и не строил теплиц, с завистью посмотрят на вас, видя, как вы легко даете правильные ответы. Итак, приступим.