В августе изменятся цены на проезд в автобусах Ростова
Сегодня, 19:05
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Жителям Ростова-на-Дону, которые пользуются транспортными картами, с августа придется платить на рубль больше за проезд в автобусах, стоимость вырастет до 20 рублей, информирует издание RostovGazeta.
"Если ехать без карты, то цена проезда составит 25 рулей. Эта цена распространяется и на маршрутки", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в случае, если не работает валидатор, а пассажир планирует оплатить проезд по карте, то денег с него не возьмут. Также останется прежняя цена на трамваи и троллейбусы.
Пополнить карту возможно в терминалах, принадлежащих банку "Центр-Инвест". По донской столице поставили 70 аналогичных устройств. В будущем начнутся продажи карт "Простор". RostovGazeta пишет, что на рассмотрении находится вопрос об установке новых точек, где будут продавать карты.
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