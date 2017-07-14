В августе изменятся цены на проезд в автобусах Ростова

Жителям Ростова-на-Дону, которые пользуются транспортными картами, с августа придется платить на рубль больше за проезд в автобусах, стоимость вырастет до 20 рублей, информирует издание RostovGazeta.

"Если ехать без карты, то цена проезда составит 25 рулей. Эта цена распространяется и на маршрутки", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в случае, если не работает валидатор, а пассажир планирует оплатить проезд по карте, то денег с него не возьмут. Также останется прежняя цена на трамваи и троллейбусы.