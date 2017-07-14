Ростов начнет покупать электробусы к ЧМ-18

Власти Ростова-на-Дону до конца этого года намерены закупить 1-2 автобуса с электродвигателями, сообщает RostovGazeta.

К крупному международному футбольному событию городской транспорт Ростова-на-Дону будет постепенно переходить на экологичные машины. По словам главы администрации города Виталия Кушнарева, они рассматривают несколько вариантов поставщиков электробусов.

Так, весной 2017 делегация области побывала в Белоруссии, где ознакомилась с работой электробуса минского производства. По словам разработчиков, им удалось сократить расход аккумуляторов на 40%. При этом скорость автобуса достигает 65 километров в час, а работать машины могут работать при температурах до минус 30 градусов.

Кроме белорусских производителей, поставщиком электробусов может стать чешская компания SOR, которая планирует в дальнейшем разместить производство в России.

Не исключено, что в Ростове будут курсировать и электробусы российского производства, сообщает издание со ссылкой на главу администрации.

Кроме того, в городе идет замена подвижного состава трамвайного парка. В 2016 году он пополнился 16 низкопольными вагонами с кондиционерами. Все они уже используются. В 2017 году город планирует купить и поставить на рельсы еще 14 таких вагонов.

Пополняется и парк традиционных автобусов. В 2017-2018 годах власти Ростова намерены приобрести 200 автобусов большой вместимости, соответствующих международным экологическим стандартам. Они заменят устаревшие коммерческие маршрутки в центре города.