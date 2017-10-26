Снос незаконного объекта возле стадиона к ЧМ-2018 начали в Ростове Снос незаконно построенного объекта начали в Ростове-на-Дону недалеко от нового стадиона, возводимого к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщила RostovGazeta.

"Демонтаж строения на Шоссейной, которое простояло более двух лет и препятствовало оборудованию лотков для оттока воды, начали по решению суда", - передает корреспондент RostovGazeta с места события.