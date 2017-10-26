Снос незаконного объекта возле стадиона к ЧМ-2018 начали в Ростове
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Снос незаконного объекта возле стадиона к ЧМ-2018 начали в Ростове Снос незаконно построенного объекта начали в Ростове-на-Дону недалеко от нового стадиона, возводимого к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщила RostovGazeta.
"Демонтаж строения на Шоссейной, которое простояло более двух лет и препятствовало оборудованию лотков для оттока воды, начали по решению суда", - передает корреспондент RostovGazeta с места события.
Кроме стадиона, совсем рядом со строением расположен Ворошиловский мост, что не раз отмечалось местными властями. Два года назад здание проверили и выяснили, что владелец возводил фундамент и стены, не имея разрешения. Помимо нарушения, связанного с разрешением на строительство, хозяин демонтируемого объекта допустил выход стройки за пределы частной территории. Отмечается, что в настоящее время ведут работы по сносу построенного объекта.
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