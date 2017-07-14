Замглавы Ространснадзора препятствует уголовному делу против своего сына

В центре событий в скандале в авиасфере оказался заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток. АО «Нордавиа - региональные авиалинии» сообщило, что чиновник делает попытки воздействовать на судебное разбирательство авиакомпании и своего сына Дмитрия Чертока, обвиняемого в мошенничестве.

Издание aif.ru располагает письмом, в котором глава Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин подчеркивает интерес Владимира Чертока к уголовному делу своего сына и говорит о попытках чиновника оказать влияние на процесс.

В отношении Дмитрия Чертока возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в начале июня этого года. В качестве истца выступил руководитель «Нордавиа» Анатолий Семенюк. Чертока-младшего обвиняют в злоупотреблении доверием и попытке отъема в свою пользу части собственности авиакомпании. Действия мужчины привели к финансовому ущербу, оцениваемому в 50 миллионов рублей.

В ходе доследственной проверки были установлены признаки преступления в действиях Дмитрия Чертока. Возбуждено уголовное дело, однако Владимир Черток с этим решением не согласился. По данным источника, Черток-старший написал в правоохранительные органы письмо, где заявил, что авиакомпания действует в корыстных целях и его сыну предъявлено обвинение за вознаграждение. Анатолий Семенюк отметил, что подобные предположения абсурдны и негативно отражаются на деловой репутации перевозчика. К тому же, этим заявлением Черток-старший дискредитирует прокуратуру и следственные структуры, принимающие участие в уголовном разбирательстве.

Кроме этого выяснилось, что Владимир Черток решил действовать и по другим направлениям. Он обратился за получением сведений о состоянии дел «Нордавиа» к замглаве Росавиации. Он направил запрос и на период действия сертификата эксплуатанта авиаперевозчика.