В Москве идет большой передел рынка парковок

Последние месяцы на федеральных телеканалах и сетевых ресурсах активно обсуждается тема деятельности группы компаний «МЭК», во главе которой стоит Анатолий Купчин. Представители группы компаний «МЭК» считают, что против нее начата целенаправленная информационная война.

Как сообщают «Новые Известия», в течение полутора месяцев по телеканалу «Вести-Россия» транслировалась серия сюжетов, которые якобы раскрыли преступную схему по управлению парковками в столице. Все это сопровождалось непонятными нарезками сюжетов, где на заднем плане всегда присутствовало несколько лиц, якобы собственников машино-мест, выступавших против происходящего – рядом с паркингами что-то ломали или совершали поджоги.

А в конце каждого видеосюжета на одном из главных федеральных каналов журналисты делали вывод о гаражно-парковочном рейдерстве, организатором которого якобы выступает Купчин. Получалось, что пользование паркингами по договорам, заключенным с ГУП «Дирекция гаражного строительства города Москвы» и по утвержденным этим самым ГУПом тарифам можно считать рейдерским захватом. А отдельные строительные недоработки, на которые ГУП закрывал глаза при приемке паркингов, выставлялись как «неудовлетворительная работа управляющей компании». При этом само предприятие, в лице руководителя Дмитрия Храмова, оказалось не при чем и в стороне от происходящего. И это при том, что в разные периоды на руководство ГУПа возбуждали уголовные дела за вымогательство.

После нескольких видеосюжетов на канале «Вести-Россия» в прошедшие выходные, ГУП «Дирекция гаражного строительства города Москвы» при помощи сотни «бородатых» мужчин в масках установили контроль над гаражными комплексами в ЦАО Москвы (Люсиновская, 37 и др.). Интересно, что процессы «изъятия» и передачи паркингов из одной управляющей компании (Купчина) в другую начались именно в центральном округе столицы, как в самом востребованном и имеющим наибольший дефицит в машино-местах.

Если прежде для заключения договора с ГУП на использование паркингов требовалось участие и победа в открытых конкурсных процедурах, то сегодня достаточно просто разорвать договор. Тем более, что повод есть (с этой целью организовали целую пиар-компанию) и подписать договор со «своей» управляющей компанией.