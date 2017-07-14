В Москве идет большой передел рынка парковок

Как сообщают «Новые Известия», в течение полутора месяцев по телеканалу «Вести-Россия» транслировалась серия сюжетов, которые якобы раскрыли преступную схему по управлению парковками в столице. Все это сопровождалось непонятными нарезками сюжетов, где на заднем плане всегда присутствовало несколько лиц, якобы собственников машино-мест, выступавших против происходящего – рядом с паркингами что-то ломали или совершали поджоги.
А в конце каждого видеосюжета на одном из главных федеральных каналов журналисты делали вывод о гаражно-парковочном рейдерстве, организатором которого якобы выступает Купчин. Получалось, что пользование паркингами по договорам, заключенным с ГУП «Дирекция гаражного строительства города Москвы» и по утвержденным этим самым ГУПом тарифам можно считать рейдерским захватом. А отдельные строительные недоработки, на которые ГУП закрывал глаза при приемке паркингов, выставлялись как «неудовлетворительная работа управляющей компании». При этом само предприятие, в лице руководителя Дмитрия Храмова, оказалось не при чем и в стороне от происходящего. И это при том, что в разные периоды на руководство ГУПа возбуждали уголовные дела за вымогательство.
После нескольких видеосюжетов на канале «Вести-Россия» в прошедшие выходные, ГУП «Дирекция гаражного строительства города Москвы» при помощи сотни «бородатых» мужчин в масках установили контроль над гаражными комплексами в ЦАО Москвы (Люсиновская, 37 и др.). Интересно, что процессы «изъятия» и передачи паркингов из одной управляющей компании (Купчина) в другую начались именно в центральном округе столицы, как в самом востребованном и имеющим наибольший дефицит в машино-местах.
Если прежде для заключения договора с ГУП на использование паркингов требовалось участие и победа в открытых конкурсных процедурах, то сегодня достаточно просто разорвать договор. Тем более, что повод есть (с этой целью организовали целую пиар-компанию) и подписать договор со «своей» управляющей компанией.
Вывод напрашивается один: ГУП «Дирекция гаражного строительства города Москвы», используя «свой» административный ресурс, в частности, и медийный, поскольку сюжеты о Купчине демонстрировались в разделе «региональные новости», стремится хоть как-то вытянуть начатую несколько лет назад программу по строительству «народных гаражей» и выделенные на это субсидии в несколько миллиардов из бюджета.