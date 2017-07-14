Надеждинский полигон может вернуться к законным владельцам после суда

Тюменский арбитражный суд Западно-Сибирского округа 1 августа 2017 года может вынести окончательное решение по делу о праве собственности на Надеждинский полигон, который находится в Омской области и ранее являлся собственностью дочернего предприятия НПО “Мостовик”.

В 2013 году независимая экспертиза оценила этот участок в 400 миллионов рублей.

Издание “Новые известия” сообщает, процесс установления реального собственника Надеждинского полигона, принадлежащего компании ЖКХ «Сервис», был инициирован в 2014 году. В то же время была признана банкротом компания «Мостовик», дочерним предприятием которой выступает ЖКХ. В конце 2014 года владелец участка заключил договор с компанией «Экотранссервис» на заем денежных средств в размере 15 миллионов рублей. Договор предполагал действительно грабительские условия – 26% годовых, невозможность досрочного погашения долга, а в случае нарушения условий и не выплат по займу в собственность кредитора переходил участок земли Надеждинского полигона, оценочная стоимость которого резко упала до 15 миллионов рублей.

Подчеркивается, что на тот момент главой ЖКХ «Сервис» выступала Жанна Захарова, намеренно проигнорировавшая выплаты по кредитам и все условия сделки. Известно, что она передала землю в собственность «Эконтранссервису» и уволилась с предприятия. Однако «Мостовик» оспорил право собственности в суде, и, пользуясь тем, что процесс затянулся, руководители ООО «Экотранссервис» Александр Шашкин и Константин Дахно предприняли попытку рейдерского захвата земли.

В мае 2017 года арбитражный апелляционный суд постановил вернуть Надеждинский полигон его законному владельцу – предприятию ЖКХ «Сервис». Итогом этого решения стало возбуждения нового уголовного дела в отношении Дахно и Захаровой по факту мошенничества. Тем не менее, Дахно не скрывает предполагаемой помощи со стороны влиятельного однокурсника – Петра Варнавского, сына председателя Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского. Младший Варнавский является основателем фирмы «Омь», с которой Дахно и заключил кредитный договор. В свою очередь, компаньон Варнавского – Иван Иванов – напрямую заявляет, что займы выдаются «под персоналии».