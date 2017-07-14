На Ставрополье "ЮгСтройИнвест" подозревают в создании сомнительных компаний

"Специалисты установят законно ли работали дочерние компании. Они исчезли в 2012 году. В это время прекратила работу еще одна организация, которая занималась поставками бетона. В результате не осталось ни денег, ни документов", - говорится в сообщении.
Ранее, по данным издания, стройкомпанию обвинили в подготовке нападения на приехавшего в Ставрополь блогера Ильи Варламова. Во время инцидента он узнал в нападавших работника компании Сергея Медведева.
Через несколько дней после конфликта стало известно о задержании подозреваемых. Варламов сообщил, что три человека получили штрафы по 500 рублей. Двух граждан арестовали на двое суток.
Newstracker пишет, что "ЮСИ" бесплатно раздает квартиры сотрудникам МВД. Блогер назвал эту ситуацию коррупцией. Агентство уточнило, что представители силовых структур на такие заявления не отреагировали.
В данный момент на сайте "Единого реестра застройщиков" "ЮСИ" занимает первое место в рейтинге стройорганизаций Ростовской области. По стране компания находится на четвертом месте.
В донской столице "ЮгСтройИнвест" является застройщиком микрорайона "Красный Аксай". Глава компании рассказал, что работы на объекте завершатся через 4 года. В городе появятся 26 многоэтажных домов. Объем инвестиций достигнет 15 миллиардов рублей.