На Ставрополье "ЮгСтройИнвест" подозревают в создании сомнительных компаний

В Ставропольском крае силовики проверяют законность работы двух дочерних организаций стройкомпании "ЮгСтройИнвест", которые закрылись пять лет назад и исчезли с деньгами, сообщает NewsTracker со ссылкой на слова главы контрольно-методического отдела ГУ МВД РФ по региону Александра Дохтова.

"Специалисты установят законно ли работали дочерние компании. Они исчезли в 2012 году. В это время прекратила работу еще одна организация, которая занималась поставками бетона. В результате не осталось ни денег, ни документов", - говорится в сообщении.

Ранее, по данным издания, стройкомпанию обвинили в подготовке нападения на приехавшего в Ставрополь блогера Ильи Варламова. Во время инцидента он узнал в нападавших работника компании Сергея Медведева.

Через несколько дней после конфликта стало известно о задержании подозреваемых. Варламов сообщил, что три человека получили штрафы по 500 рублей. Двух граждан арестовали на двое суток.

Newstracker пишет, что "ЮСИ" бесплатно раздает квартиры сотрудникам МВД. Блогер назвал эту ситуацию коррупцией. Агентство уточнило, что представители силовых структур на такие заявления не отреагировали.

В данный момент на сайте "Единого реестра застройщиков" "ЮСИ" занимает первое место в рейтинге стройорганизаций Ростовской области. По стране компания находится на четвертом месте.