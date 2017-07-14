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На Ставрополье "ЮгСтройИнвест" подозревают в создании сомнительных компаний
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
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На Ставрополье "ЮгСтройИнвест" подозревают в создании сомнительных компаний
Сегодня, 08:25
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