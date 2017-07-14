Во Владивостоке ВМТП не допустил к работе докера после одиночного митинга

Руководство Владивостокского морского торгового порта отстранило от работы докера-механизатора Виталия Добрицкого после того, как он вышел на одиночный митинг возле площади в центре Владивостока. Как сказал докер, он решился на такой поступок по причине угнетения администрацией сотрудников порта.

По информации «Восток-Медиа», причиной отстранения Добрицкого, на официальном уровне, было названо непрохождение им переаттестации.

17 июля работник ВМТП Виталий Добрицкий в рабочие часы подошел к зданию администрации Приморского края и растянул плакат со словами: «Докеры ВМТП. Нас было 700 в независимом профсоюзе, осталось меньше 30. Коллектив порта разбегается. Власть, прими меры».

Журналист «Восток-Медиа» спросил у Добрицкого, по какой причине сотрудники оставили профсоюз, и почему сотрудники порта вдруг занялись кадровыми забегами.

Механизатор объяснил, что раньше независимый профсоюз выполнял свои обязанности по защите прав докеров, чье вознаграждение за труд зависит от выполнения нормативов.

Сотрудникам высокой квалификации платить следует больше, уверен Добрицкий. А всех вынудили уйти из независимого профсоюза в новый, подчиняющийся руководству предприятия. И теперь работниками можно вертеть, как угодно, считает докер. Могут не дать пройти медкомиссию или переаттестацию. Или еще хуже, урезать оклад до заработной платы разнорабочего, даже если сотрудник является опытным крановщиком. И в результате он получит мизерный оклад.

История завершилась отстранением Добрицкого от должности. Но случилось это, по его убеждению, не по причине непрохождения аттестации. Докер утверждает, что многие сотрудники порта недовольны произволом со стороны руководства, но молчат из-за боязни потерять работу.