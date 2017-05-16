Артур Парфенчиков рассказал о перспективах роста экономики Карелии

Перед 100-летней годовщиной Карелии врио главы республики Артур Парфенчиков рассказал журналистам, какие отрасли экономики должны развиваться уже сейчас, чтобы жители региона через три года ощутили перемены к лучшему.

Парфенчиков заявил, что Карелия имеет перспективные проекты в таких отраслях, как экономика, медицина и социальная сфера. Врио главы республики считает, что нужно соединить все достижения в единую концепцию и реализовать ее. Об этом пишет издание "Новые известия".

Парфенчиков отметил, что местные и федеральные власти начали плотно взаимодействовать с частным бизнесом, например, с АФК "Система", которая пришла на Сегежский ЦБК.

Затронув тему плохого состояния дорог в Карелии, Парфенчиков предложил решение этой проблемы. Нужно передать некоторые местные трассы в федеральное подчинение, уверен врио главы республики, иначе бюджета Карелии не хватит на ремонт всех дорог. Сейчас эта инициатива обсуждается с Минтрансом РФ.

Приоритетными направлениями развития Карелии Парфенчиков считает сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность. Молочка и птицеводство показывают хорошие темпы роста, на их развитии нужно делать акцент, считает врио главы республики. В августе в Олонецком районе ожидается ввод в эксплуатацию нового сыроваренного завода, что позволит фермерам, держащим скот, сбывать свою продукцию и увеличить поголовье.

Большой вклад в карельскую аквакультуру внесет кластер федерального значения, который скоро появится на территории Карелии. По товарному рыбопроизводству область уже занимает четвертую строчку в списке субъектов РФ. В будущем в Карелии должно быть значительно увеличено производство рыбы и корма, который пойдет на продажу в другие регионы России. Кроме того, заводы республики смогут перерабатывать более 100 тысяч тонн рыбы - как своей, так и той, что будет привезена из других регионов РФ.

Парфенчиков не оставил без внимания и дикоросы. Дикие ягоды произрастают после Северного Приладожья в Карелии. Таких ягод не встретить в окрестностях городов. Продажа богатых витаминами ягод может дать области миллиарды рублей, а сами ягоды - стать узнаваемым кондитерским брендом республики.

Что касается традиционной для Карелии лесной отрасли, то Парфенчиков предлагает внедрить систему интенсивного лесопроизводства, которая может обеспечить приток в область больших денежных средств. Эта система успешно внедрена в Финляндии и Швеции, которые много зарабатывают на продаже леса. АФК и другие компании, специализирующиеся на этой отрасли, уже готовы освоить систему.