Знаменитые конфеты «Коровка» могут исчезнуть с российских прилавков

Российские потребители могут лишиться любимых конфет «Коровка» из-за требований компании «Красный Октябрь» запретить использование торговой марки, сообщает издание «Новые Известия».

Кондитерским компаниям по всей стране могут запретить использовать слово «коровка» в названиях своей продукции. Компания «Красный Октябрь» требует через суд аннулировать уже зарегистрированные торговые марки «Вольская коровка», «Кореновская коровка», «Коровка из Кореновки», «Волоконовские коровки», «Яшкинская коровка», «Кубанская коровка», POLSKA KOROVKA, «Азовская коровка».

Юристы кондитерского гиганта посчитали, что все эти названия похожи на товарный знак «Коровка», зарегистрированный «Красным Октябрем».

В случае с производителем «Вольской коровки» - саратовской фабрикой «Вольский кондитер-2» - суд встал на сторону компании «Красный Октябрь» и постановил аннулировать регистрацию марки.

«Данное решение суда наглядно демонстрирует предвзятый подход суда к производителям конфет, не имеющим отношения к ОАО «Красный Октябрь», нарушая принципы справедливости и законности судебной системы, а также помогая ОАО «Красный Октябрь» выдавить с рынка здоровую конкуренцию кондитерских изделий, не уступающих в качестве конфетам ОАО «Красный Октябрь», – говорится в тексте публикации «Новых Известий».

В саратовской компании считают, что «Красный Октябрь» использует свое доминирующее положение на рынке, чтобы вытеснить более мелких конкурентов.

«Кондитерскому гиганту не понравилось слово «коровка» в названии, якобы оно настолько похоже на его конфеты, что потребитель не сможет различить их. В действительности же «Вольская коровка» – узнаваемые помадные конфеты не только в Самаре и Саратове, но и по всей России и за рубежом», - отмечается в сообщении.

В фирме заявили, что их конфеты производятся с 2000 года по оригинальной польской рецептуре и не имеют ничего общего с вафельными конфетами в шоколаде «Коровка» производства ОАО «Красный Октябрь».