Конкурсное управление в «ЮгРосПродукте» уничтожает компанию на Ставрополье

В Новоалександровске и селе Красногвардейское из-за субботнего конфликта с охраной практически встало производство стекла на двух предприятиях, сообщает информационное агентство NewsTracker.

"Владельцами предприятий одновременно являются компании "Гелиос" и "ЮгРосПродукт". Последняя организация из-за долга в 5 миллиардов рублей находится в стадии банкротства. Конкурсным управляющим утвердили Александра Костюнина", - уточняется в публикации.

При этом "Гелиос" распоряжается оборудованием и лицензиями на работу, а "ЮгРосПродукт" - недвижимостью. Первая конфликтная ситуация произошла в пятницу, когда люди с оружием в Ставрополе пришли в офис "ЮгРосПродукта" и начали изымать документацию. В итоге в понедельник сотрудники "Гелиоса" не попали на рабочие места.

В субботу ситуация повторилась. Тогда вооруженные люди пришли на завод в Новоалександровске, но позже скрылись, так как была вызвана полиция.

"Сейчас завод почти не работает, на работу выходит небольшая часть персонала. Печи находятся в аварийном состоянии, а сырья осталось на несколько дней", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на заводе могут отключить газ и на его запуск потребуется больше года и огромные суммы денег. Также, по информации агентства, постепенная остановка производства может привести к аварии.