На Ставрополье открыли первый салон мирового лидера автомобильного тюнинга

На Ставрополье открыли первый салон мирового лидера автомобильного тюнинга

В пятницу вечером в Минеральных Водах Ставропольского края состоялась церемония открытия единственного в субъектах РФ представительства международной компании TopCar Design, эти данные предоставило агентство NewsTracker.

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На открытии показали ряд машин с авторским дизайном компании. NewsTracker пишет, что тюнинг каждой машины является индивидуальным, для интерьеров применяются различные материалы, в том числе крокодиловая кожа и золото.

На мероприятии гости могли подобрать дизайн, а также сделать заказ.

TopCar Design - это первая в стране компания, специализацией которой является глубокая доработка люксовых авто. Представительства компании уже есть в 19 государствах.

Пиар-директор компании Антон Ануфриев рассказал, что было логичным открыть тюнинг-ателье на Северном Кавказе, так как здесь у организации много клиентов.

"Машины компании интересны состоятельным клиентам с Ближнего Востока. Эти люди знают, что им не интересно то, что создают массово. Они требовательны к вещам, которые соответствуют их индивидуальности", - приводятся слова Ануфриева в сообщении.