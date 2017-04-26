Артур Парфенчиков встретился в Карелии с полпредом президента России

Врио главы Республики Карелия Артур Парфенчиков продолжает сотрудничество с полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе Николаем Цукановым по расширению программы расселения аварийного жилья. В Карелии есть дома, признанные ветхими до начала 2012 года – они не попали в действующий

В Карелии есть дома, признанные ветхими до начала 2012 года – они не попали в действующий график.

Рабочая встреча полпреда президента РФ в СЗФО с врио главы Карелии прошла в четверг в Карелии. Вопрос об изыскании дополнительных денег на расселение 129 аварийных многоквартирных домов, не попавших в текущую программу, Артур Парфенчиков поднял еще на Государственной комиссии по подготовке к 100-летию республики Карелия, пишут «Новые Известия».

Собрание состоялось 25 апреля в Москве. Цуканов попросил у Минстроя РФ поддержки для инициативы врио главы Карелии. Фонд содействия реформированию ЖКХ, по его мнению, должен поддержать Парфенчикова средствами. Но главной целью карельских чиновников должна быть своевременная подготовка документов и земельных участков для осуществления программы.

«Для нас очень важно, что президент заявил о продолжении программы и продлении юрисдикции федерального фонда на 2018 год. У нас сохраняются юридические возможности максимально быстро получить и использовать соответствующие средства», - заявил врио главы республики.