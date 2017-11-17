В Челябинской области проведут мониторинг доступности ФН и цен на кассы

Объединение предпринимателей «Опора России» и управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области начали мониторинг кассовой техники в регионе.

Как сообщает «Коммерсант», принятый в России закон о контрольно-кассовой технике предусматривает в обязательном порядке установку онлайн-касс для организаций и предпринимателей, которые платят единый налог на вмененный доход. Представители бизнес-сообщества испытывают определенные трудности с приобретением фискальных накопителей для касс, в то время как несвоевременная установка грозит штрафом. Мониторинг же проводится для того, чтобы проанализировать текущую ситуацию и найти пути, которые позволят выйти из нее с наименьшими потерями, как для бизнеса, так и для Федеральной налоговой службы.

Информацию эксперты собирают по всей области, сообщает председатель челябинского регионального отделения «Опоры России» Артем Артемьев. Для этого представители общественной организации вместе с налоговыми инспекторами проводят опрос предпринимателей. Все сводные данные будут доведены до бизнес-сообщества.

Отметим, что фактически рынка фискальных накопителей в РФ нет, несмотря на то, что зарегистрированы три производителя. Лицензия на заливку ключей есть только у «Атлас-Карт». Все три производителя накопителей уверяют, что оборудование можно получить только по предварительному заказу с полной предоплатой. Получается, что весь российский рынок кредитует производителя. К тому же, сейчас начинается новый цикл замены фискальных накопителей, а в реформу включается малый бизнес и ИП, которые ранее кассы никогда не использовали. Общая число составит около 2,5 миллиона касс, столько же потребуется и накопителей.