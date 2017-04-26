Политического агитатора Кургиняна уже месяц нет на федеральных каналах

Скандальный пропагандист Сергей Кургинян, агитирующий за советскую власть, уже около месяца не участвует в политических программах Первого канала и ВГТРК. А еще в апреле не один эфир политических ток-шоу не оставался без его участия.

По информации издания «Новые известия», Кургинян начал активно выступать на федеральном ТВ с «крымской весны». На политических ток-шоу он защищал позицию официальной власти. В апреле нынешнего года он часто мелькал на российском телевидении - то в программе «Первая студия» на Первом канале, то в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на Втором. Однако с 21 апреля агитатор исчез с телевизионных экранов.

Журналисты заметили отсутствие Кургиняна, который стал в последнее время постоянным участником политических ток-шоу, и пытались узнать, почему его больше не показывают по ТВ. По данным издания, он просто перестал фигурировать в списках гостей программ и оказался недоступен для звонков.

Исчезновение Кургиняна с телеэкранов произошло после съезда Всероссийского родительского собрания. Мероприятие прошло в середине апреля и вызвало много негатива в отношении Кургиняна как со стороны оппозиционных сил, так и со стороны околокремлевских блогеров. Например, Кристина Потупчик высказалась о Кургиняне в резком тоне, назвав его «изувером, садистом и убийцей».

На съезде Сергей Кургинян защищал семью Никитиных, которые, как отметил политагитатор, пострадали от "ювенальной юстиции". Кургинян попросил президента РФ Владимира Путина вмешаться в дело и возвратить ребенка в семью. По версии

Кургиняна «злые государевы дяди» отобрали у семьи приемного ВИЧ-инфицированного ребенка. Вот только на деле оказалось, что приемные родители не обеспечили больной девочке антиретровирусную терапию, из-за чего ребенок заболел туберкулезом. Только спустя восемь лет, в течение которых шли судебные разбирательства, врачи смогли приступить к лечению девочки.