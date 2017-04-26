На Ставрополье начнет работу тюнинг-ателье с мировым именем
17 мая, 08:40
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В Минеральных водах появится первый салон для тюнинга люксовых автомобилей, сообщает NewsTracker.
Первое на юге России представительство международной сети Top CarDesign откроется в Минеральных Водах 19 мая. Эта компания специализируется на глубокой доработке машин премиум-класса.
В ателье Top Car Premier приглашают владельцев люксовых авто Ставрополья, Северного Кавказа, Южного федерального округа и центральных регионов.
Во время церемонии открытия салона гостям покажут эксклюзивные модели автомобилей Porsche и Mercedes, сообщает NewsTracker со ссылкой на представителя компании.
Также на церемонии ожидается выступление певицы Ани Лорак.
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