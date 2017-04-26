Ковальчук переехал в Лондон от миллиардных долгов банкам и дольщикам

Владелец компании по строительству элитного жилья Red Development Алексей Ковальчук бросил дома в Москве недостроенными и сбежал в Лондон от долгов, оставленных перед обманутыми дольщиками и банками.

«Новые известия» узнали, что компания Алексея Ковальчука строила лофт-жилье в элитных районах Москвы. На Соколе таким объектом был Loft Time, а неподалеку от метро «Бауманская» - Loft Post. В строительство вложили огромные средства, а кредиты под него поступали от крупных банков и самих дольщиков, которые по договорам покупали квартиры недостроенными. Как выяснилось позднее, документы не имели юридической силы и не поступали в Регистрационную палату. При этом предприниматель не достроил свои объекты, оставив огромные долги обманутым дольщикам и банкам, а затем просто улетел в Лондон.

Источник выяснил, что долг Ковальчука перед банковскими организациями равен примерно пяти миллиардам рублей. Сам хозяин фирмы заявляет о скорой «реструктуризации задолженности» и уверяет, что строительство скоро начнется снова. Правда, непонятно, на какие средства он при этом рассчитывает. Крупнейшая задолженность в 3,1 миллиарда рублей у Ковальчука образовалась перед Промсвязьбанком. Там не подтвердили скорого погашения долга, но Red Development настаивает, что долг перед банком выкупила фирма «Альтаир». Выяснить что-либо о ней оказалось проблематичным – никакой информации об акционерах и владельце не удается выяснить даже на сайте организации, где она зовется «инвестиционной компанией».

Сам хозяин строительной компании утверждает, что с Промсвязьбанком у него проходят активные переговоры. Остальные кредиторы, по его словам, самостоятельно отказываются идти на контакт. Эксперты финансового рынка видят в словах Ковальчука парадокс: любая финансовая организация в вопросе погашения долгов идет навстречу клиенту. Множить количество резервов, уничтожающих прибыль, попросту невыгодно.