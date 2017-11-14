Программа «Время покажет» на Первом канале пропиарила Сахалин по-черному

Не так давно в программе «Время покажет» на «Первом канале» провели дебаты по поводу денег подполковника Захарченко и ситуации по коррупции в России в целом. Ведущий много говорил про небольшой город на Сахалине, Корсаков, подчеркивая, что бюджет города мог бы обеспечить жителям шикарную жизнь, но там царит разруха.

Как пишет издание «Новые известия», ведущий пытался подтвердить свои слова фотокадрами. Во время эфира на экране прокручивали снимки неопределенного города, но ни одного известного объекта Корсакова на них не просматривалось.

Позже стало известно, что журналисты «Время покажет» отправляли запрос коллегам из Сахалина. Они просили предоставить только те фотографии, которые свидетельствуют о негативных сторонах города. И их не смутило, что кадры сделаны не в Корсакове, а в Южно-Сахалинске, рассказал один местный журналист.

Во время показа фотокадров на экране, ведущий продолжал речь о том, как плохо живется местным жителям в Корсакове, обвиняя во всем власти. Но в студии оказались участники, не согласные с таким мнением. Например, заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков заметил, что ведущему мало что известно о системе распределения бюджетных средств в регионе. Но Рыбаков не смог договорить свою мысль, поскольку ведущий тут же объявил рекламную паузу. А после возвращения к эфиру про город никто не вспоминал.

Приглашенный на передачу эксперт, экс-заместитель министра экономики России Иван Стариков, детально изучивший вопрос по бюджету Корсакова, слово так и не получил. Ведущий Артем Шейнин после просмотра подготовленных к выступлению материалов Старикова решил, что не даст ему высказаться. В итоге, он так и не смог ничего сказать, сделав вывод, что программа была заказной.