Лошадь из Ставрополья стала обладателем международного Кубка наций

В Бельгии на Чемпионате Европы арабский жеребец из Ставрополья по кличке Сакмагон занял второе место и получил Кубок наций HARC, сообщил NewsTracker представитель «Терского конного завода».

Ставропольский арабский жеребец Сакмагон в составе сборной России стал обладателем Кубка наций HARC на чемпионате в Бельгии. Соревнование проводилось Арабским конным клубом среди скакунов, соответствующих требованиям клуба. Одними из лучших стали лошади из российских хозяйств.

«Россию представляли лошади арабской породы Сакмагон Терск, Цейлон и Гидон трех конных хозяйств России», – рассказал представитель «Терского конного завода».

Два других представителя российских конезаводов заняли третье и четвертое места. Всего в чемпионате были представлены 11 скакунов из Ирана, Италии, России, Швеции, Англии, Бельгии и Румынии.

«Наши специалисты в очередной раз доказали, что им удалось сохранить и даже в чем-то улучшить “русских арабов”. Во всем мире нас уважают за то, что мы стремимся сохранять чистоту породы и выращивать чемпионов мирового класса», - сообщил глава Российской Ассоциации коннозаводчиков арабской породы Алексей Сагал.

Как рассказала главный зоотехник «Терского конного завода» Ольга Бирюкова, Россия и в прошлом году занимала призовые места на престижном европейском первенстве.

«Наша страна и в прошлом году выиграла этот кубок, а жеребец нашего завода Сакмагон Терск уже второй раз занимает второе место. Это очень хорошие показатели, потому что в кубке участвуют сильнейшие арабские лошади мира. В нашей стране такие скачки проводятся только в начале и в конце сезона», - сказала Бирюкова.