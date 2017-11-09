Экскурсионный электрический автобус запустят в Ростове
Сегодня, 18:35
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В Ростове-на-Дону при подготовке к ЧМ по футболу в 2018 году может появиться экскурсионный автобус для местных жителей и гостей, информирует агентство RostovGazeta.
"В 2017 году есть в планах купить электробус. Это получится сделать за счет сэкономленных средств во время приобретения подвижного состава. Двигаться транспорт будет по маршруту площадь Карла Маркса - Главный вокзал", - сказано в сообщении.
По информации RostovGazeta, на следующей неделе состоится аукцион. Во время проведения конкурса станет известно, будет работать транспорт на аккумуляторе или конденсаторе. Издание пишет, что пассажиры смогут узнать об истории города. Также к соревнованиям до конца года планируется купить 100 автобусов. Будет обновлен трамвайный подвижной состав.
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