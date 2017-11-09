Экскурсионный электрический автобус запустят в Ростове

В Ростове-на-Дону при подготовке к ЧМ по футболу в 2018 году может появиться экскурсионный автобус для местных жителей и гостей, информирует агентство RostovGazeta.

"В 2017 году есть в планах купить электробус. Это получится сделать за счет сэкономленных средств во время приобретения подвижного состава. Двигаться транспорт будет по маршруту площадь Карла Маркса - Главный вокзал", - сказано в сообщении.